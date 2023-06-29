​«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры по трансферу Онана

«Манчестер Юнайтед» продолжает работу над трансфером голкипера Андре Онана. В последние сутки гранд Премьер-лиги провёл новые переговоры по камерунскому футболисту, о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» ждёт прояснения ситуации с Давидом де Хеа, прежде чем направить официальное предложение по Онана. «Интер» хочет выручить за 27-летнего вратаря 50-55 миллионов евро.

Стоит сказать, что действующий контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» истекает в последний день июня.