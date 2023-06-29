Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно iNews, «Вест Хэм» намерен подписать 23-летнего португальского футболиста, которым уже интересовался минувшей весной. Лондонский клуб надеется, что «Арсенал» сделает скидку на Тавареша после закрытия сделки по Деклану Райсу.

Напомним, в сезоне-2022/23 Тавареш выступал на правах аренды за «Марсель». Во Франции португальский игрок сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 18 млн евро.