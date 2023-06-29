​Лофтус-Чик прошёл обследование для «Милана»

В ближайшие часы или даже минуты «Милан» должен объявить о переходе в свои ряды полузащитника Рубена Лофтуса-Чика. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для гранда Серии А. «Челси» за трансфер Лофтуса-Чика получит 16 миллионов евро. Ещё 4 миллиона лондонцы смогут заработать как бонусы.

Отметим, что Рубен Лофтус-Чик ещё не играл за пределами родной Англии. За первую команду «Челси» полузащитник провёл 155 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 18 результативных передач на партнёров.