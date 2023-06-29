​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» - названа причина

Будущее Жоау Фелиша остаётся туманным. Вторую часть сезона 2022/2023 португалец провёл в аренде в «Челси», но новый рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино на игрока не рассчитывает, поэтому он возвращается в «Атлетико».

В последнее время слухи связывали 23-летнего Фелиша с «Астон Виллой», однако футболист от такого варианта отказался. Как сообщает SER Deportivos, Жоау не перейдёт в команду, которая не выступает в Лиге чемпионов.

Как известно, «Астон Вилла» вышла в еврокубки, но только в Лигу конференций.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.