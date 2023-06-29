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Пулишич хочет в «Милан» — игрок согласен пойти на понижение зарплаты слухи

29 Июня 2023 • 15:37 Комментировать

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич готов к переходу в «Милан».

По сведениям La Gazetta dello, 24-летний американец согласился пойти на понижение своего оклада ради трансфера в «Милан». Источник сообщает, что «россонери» готовы выделить на покупку вингера 15 миллионов евро, однако «синие» хотят получить за футболиста 20 млн евро.

В сезоне-2022/23 Пулишич сыграл в 30 матчах с учетом всех турниров, забил одни мяч и стал автором двух голевых передач. Нынешнее соглашение игрока с «Челси» рассчитано до середины следующего года.

По итогам сезона «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии, а «Челси» финишировал в АПЛ на 12-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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