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«Ювентус» не намерен покупать Ромеро

29 Июня 2023 • 15:28 Комментировать

Туринский «Ювентус» не намерен возвращать в свой состав центрального защитника Кристиана Ромеро, который числился в команде с 2019 по 2021 год. По информации от журналиста Мирко ди Натале, «старая синьора» не заинтересована в возвращении аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» попробует купить Ромеро этим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро, но «старая синьора», как сообщает источник, даже не заинтересована в трансфере.

Напомним, Ромеро в декабре 2022 года выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. За «Тоттенхэм» защитник выступает с 2021 года, когда перешёл из «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Кристиан Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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