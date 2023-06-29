«Ювентус» не намерен покупать Ромеро

Туринский «Ювентус» не намерен возвращать в свой состав центрального защитника Кристиана Ромеро, который числился в команде с 2019 по 2021 год. По информации от журналиста Мирко ди Натале, «старая синьора» не заинтересована в возвращении аргентинца.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» попробует купить Ромеро этим летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро, но «старая синьора», как сообщает источник, даже не заинтересована в трансфере.

Напомним, Ромеро в декабре 2022 года выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. За «Тоттенхэм» защитник выступает с 2021 года, когда перешёл из «Аталанты».