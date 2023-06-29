«Бавария» не хочет платить за Кейна больше 100 миллионов евро

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна максимум 100 миллионов евро. По информации от журналиста Низара Кинселлы, позиция мюнхенцев пока не позволяет надеяться на то, что сделка будет заключена.

Проблема в том, что «Тоттенхэм» настойчиво требует 116 миллионов евро, которые не готова заплатить «Бавария». Если мюнхенцы не повысят своё предложение, сделка вряд ли состоится, хотя сам Кейн ранее выразил готовность перебраться в Мюнхен.

У Гарри через год истекает контракт с «Тоттенхэмом». Нападающий закончил прошлый розыгрыш Английской премьер-лиги с 30 голами в активе, повторив свой индивидуальный рекорд результативности.