Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» не хочет платить за Кейна больше 100 миллионов евро

29 Июня 2023 • 14:37 Комментировать

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна максимум 100 миллионов евро. По информации от журналиста Низара Кинселлы, позиция мюнхенцев пока не позволяет надеяться на то, что сделка будет заключена.

Проблема в том, что «Тоттенхэм» настойчиво требует 116 миллионов евро, которые не готова заплатить «Бавария». Если мюнхенцы не повысят своё предложение, сделка вряд ли состоится, хотя сам Кейн ранее выразил готовность перебраться в Мюнхен.

У Гарри через год истекает контракт с «Тоттенхэмом». Нападающий закончил прошлый розыгрыш Английской премьер-лиги с 30 голами в активе, повторив свой индивидуальный рекорд результативности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
14:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не хочет платить за Кейна больше 100 миллионов евро
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» приближается к трансферу Пау Торреса
13:31 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Спортинга» интересен трём клубам АПЛ, его цена – 75 миллионов евро
12:53 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд может уйти в аренду
12:27 · Англия. Премьер-лига
Почеттино видит в Галлахере большой потенциал
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» постарается купить Вейгу, если команду покинет Маунт
11:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» до сих пор не принял решение по де Хеа
11:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести Кима Мин Джэ, но игрок выбрал «Баварию»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа покидает «Манчестер Юнайтед» 1
10:39 · Англия. Премьер-лига
Карвалью прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед трансфером в «РБ Лейпциг»
10:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на украинского голкипера
10:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу 1
08:54 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» высказались о покупке Хаверца
08:33 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Арсенал» не попадёт в топ-4 в следующем сезоне» 4
08:27 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может уехать в турецкий клуб
Все новости
Рекомендуем