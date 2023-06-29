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«Астон Вилла» приближается к трансферу Пау Торреса

29 Июня 2023 • 13:53 Комментировать

«Астон Вилла» становится всё ближе к трансферу центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка постепенно движется к финальной стадии.

У Торреса остаётся год по контракту с «Вильярреалом». Ранее в его услугах была заинтересована мюнхенская «Бавария», но команда Томаса Тухеля недавно договорилась о переходе Кима Мин Джэ из «Наполи». Теперь единственным серьёзным претендентом на Торреса является «Астон Вилла», где работает бывший тренер футболиста Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что Торрес будет стоить на трансферном рынке 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Астон Вилла Пау Торрес трансферы футбола - лето 2023
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