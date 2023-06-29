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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Спортинга» интересен трём клубам АПЛ, его цена – 75 миллионов евро

29 Июня 2023 • 13:31 Комментировать

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде заинтересовал три клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Caught Offside, 19-летний ивуариец находится на радаре у лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ньюкасла».

По сведениям источника, футболист не является приоритетом ни для одного из заинтересованных клубов, но «Спортинг» всё равно настаивает, что отпустит Диоманде только за 75 миллионов евро. Такая сумма прописана в контракте защитника в качестве отступных.

Transfermarkt оценивает Диоманде в 10 миллионов евро. Футболист в минувшем розыгрыше чемпионата Португалии отметился одним голом в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Усман Диоманде
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