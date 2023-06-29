Гринвуд может уйти в аренду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может покинуть свою команду на правах аренды. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, англичанин может провести следующий сезон в другой команде.

В руководстве «Манчестер Юнайтед» не хотят расставаться с игроком, который пропустил полтора года из-за судебных разбирательств по делу об изнасиловании. Ранее Гринвуд был отстранён, но после внутреннего расследования «красные дьяволы» приняли решение оставить игрока. Тем не менее, руководство считает, что Мэйсону ране возвращаться в основной состав, учитывая столь длительное отсутствие.