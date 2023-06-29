Почеттино видит в Галлахере большой потенциал

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вместе со своим штабом видит большой потенциал в полузащитнике Коноре Галлахере. По информации от журналиста Мэтта Лоу, тренерский штаб аргентинца воодушевлён грядущей работой с хавбеком.

При этом источник также подчёркивает, что Галлахер вполне может покинуть «Челси» этим летом, если за него предложат хорошие деньги. Напомним, ранее англичанином активно интересовался «Ньюкасл». «Челси» ранее требовал за Галлахера около 55 миллионов евро.

Конор в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. В позапрошлом сезоне футболист отметился 8 голами и 3 ассистами в АПЛ, выступая в аренде за «Кристал Пэлас».