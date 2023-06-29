«Челси» постарается купить Вейгу, если команду покинет Маунт

Лондонский «Челси» придумал план действий на тот случай, если команду покинет Мэйсон Маунт. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «синие» постараются приобрести Габри Вейгу из испанской «Сельты».

В контракте полузащитника с нынешним клубом прописана фиксированная сумма отступных, которая составляет 40 миллионов евро. При этом на футболиста также претендуют два других английских клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Вейга отметился 11 голами и 3 результативными передачами в минувшем розыгрыше чемпионата Испании, благодаря чему стал одним из главных открытий Ла Лиги. Игроку сейчас всего 21 год.