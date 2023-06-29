«Манчестер Юнайтед» до сих пор не принял решение по де Хеа

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не принял решение по контракту своего голкипера Давида де Хеа, у которого через два дня истекает соглашение. Об этом сообщает журналист Самуэль Лакхёрст в социальных сетях.

В «Манчестер Юнайтед» пока сомневаются в том, что де Хеа должен остаться в команде в роли основного. Давид согласен пойти на существенное понижение зарплаты, но руководство даже при таком сценарии сомневается в продлении.

«Красные дьяволы» в данный момент ведут с миланским «Интером» переговоры по трансферу Андре Онана, который ранее работал с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом в амстердамском «Аяксе».