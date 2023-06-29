«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести Кима Мин Джэ, но игрок выбрал «Баварию»

«Манчестер Юнайтед» был ещё одним претендентом на центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «красные дьяволы» были готовы предложить за корейца отступные в размере 45 миллионов евро.

Источник сообщает, что Ким Мин Джэ отказался от варианта с «Манчестер Юнайтед» и решил присоединяться к мюнхенской «Баварии». Отмечается, что футболист пройдёт медосмотр после 4 июля, когда закончит военную службу в Южной Корее.

Ким Мин Джэ прошлым летом перебрался в «Наполи» из «Фенербахче». По сведениям источника, главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает корейца лучшим защитником прошедшего розыгрыша Серии А.