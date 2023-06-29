Де Хеа покидает «Манчестер Юнайтед»

Испанский вратарь Давид де Хеа уйдет из «Манчестер Юнайтед», об этом сообщил инсайдер Крис Уилер.

Как стало известно журналисту, стороны так и не смогли договориться о подписании нового трудового соглашения. Таким образом, 1 июля опытный голкипер получит статус свободного агента. В составе «красных дьяволов» Давид выступал на протяжении 12 лет.

Ранее сообщалось, что место де Хеа в манкунианском гранде займет вратарь миланского «Интера» Андре Онана.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 32-летний испанец провел 38 поединков, в которых пропустил 43 мяча. В 18 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.