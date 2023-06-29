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Карвалью прибыл в Германию для прохождения медосмотра перед трансфером в «РБ Лейпциг»

29 Июня 2023 • 10:39 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Фабиу Карвалью прибыл в Германию для того, чтобы в скором времени завершить свой трансфер в «РБ Лейпциг» на правах аренды. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, португалец в скором времени пройдёт медосмотр и подпишет контракт.

Отметим, что в арендном соглашении по Карвалью «Ливерпуль» и «РБ Лейпциг» не прописали опцию выкупа. Ранее немецкая команда хотела оформить трансфер на постоянной основе, но мерсисайдцы были категорически против.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Карвалью отметился двумя голами в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль РБ Лейпциг Фабиу Карвалью трансферы футбола - лето 2023
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