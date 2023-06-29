«Челси» нацелился на украинского голкипера

Лондонский «Челси» планирует приобрести у донецкого «Шахтёра» голкипера Анатолия Трубина. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Маурисио Почеттино проявляет серьёзный интерес к украинцу.

Источник сообщает, что Трубина хотят подписать на замену Эдуару Менди, который недавно оформил свой переход в «Аль-Ахли» Джидда за 18 миллионов евро. Анатолий должен прийти для того, чтобы составить конкуренцию Кепе Аррисабалаге.

Напомним, Трубина ранее связывали с переходом в миланский «Интер» на замену Андре Онана, который сейчас имеет неплохие шансы на переход в «Манчестер Юнайтед».