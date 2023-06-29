«Вест Хэм» принял предложение «Арсенала» по Райсу

Переговорный процесс между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» по трансферу полузащитника Деклана Райса близок к завершению. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, «молотобойцы» приняли предложение «канониров». Сумма сделки составит 100 миллионов фунтов плюс пять миллионов в качестве бонусных выплат. В данный момент стороны обсуждают условия оплаты.

24-летний полузащитник выступает за «Вест Хэм» с лета 2017 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне АПЛ Деклан сыграл 37 поединков, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.