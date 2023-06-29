В «Арсенале» высказались о покупке Хаверца

Футбольный функционер Эду Гаспар, который занимает пост спортивного директора лондонского «Арсенала», высказался касательно трансфера немецкого вингера Кая Хаверца.

«Рады оформить трансфер Хаверца. Клуб проделал большую работу для осуществления этой сделки. Он привнесет в команду универсальность и отличные атакующие качества. Это важный шаг для укрепления нашего молодого костяка. С нетерпением ждем начала работы с ним», - передает слова спортивного директора пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Хаверц выступал за «Челси». За «пенсионеров» он провел 35 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной голевой передачей.