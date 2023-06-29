Экс-игрок «Манчестер Юнайтед»: «Арсенал» не попадёт в топ-4 в следующем сезоне»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа оценил перспективы лондонского «Арсенала» в следующем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Пусть даже «канониры» сделают несколько хороших трансферов этим летом, я все равно считаю, что в следующем сезоне они окажутся за пределами топ-4. Впереди «Арсенала» будут «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», - цитирует француза The Sun.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Золотые медали завоевал «Манчестер Сити», а бронзу выиграл «Манчестер Юнайтед».