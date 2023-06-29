Коутиньо может уехать в турецкий клуб

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, правами на которого владеет бирмингемская «Астон Вилла», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом рапортует DeadlineDayLive.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован стамбульский «Бешикташ». Руководство турецкого гранда хочет арендовать южноамериканца на один сезон с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.

Коутиньо выступает за «Астон Виллу» с лета прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего бразильца оценивается в десять миллионов евро.