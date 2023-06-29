«Челси» купил бразильского полузащитника

Бразильский полузащитник «Сантоса» Анжело продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 18-летнего футболиста подписал лондонский «Челси».

Сумма перехода составила 15 миллионов евро. Анжело заключил с «пенсионерами» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года. Вингер проведет предсезонку в «Челси», а затем будет оправлен в аренду для получения игровой практики.

Анжело выступал за первую команду «Сантоса» с 2020 года. В составе бразильского коллектива он провел 129 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.