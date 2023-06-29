Немецкий вингер Кай Хаверц прокомментировал переход из «Челси» в «Арсенал». Полузащитник заключил с «канонирами» долгосрочный контракт до середины 2028 года.

«Я рад присоединиться к такому клубу. Это волнительный момент для меня. У «Арсенала» богатая история, надеюсь, мы вместе сможем многого добиться. Моя цель – выигрывать трофеи. Сделаю все возможное, чтобы порадовать своей игрой болельщиков и всех в клубе. С нетерпением жду встречи с новыми одноклубниками», - передает слова Хаверца пресс-служба клуба.

В составе «Челси» полузащитник провел 139 поединков в различных турнирах. Кай отметился 32 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.