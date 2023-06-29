«Интер» отверг предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу Онана

Миланский «Интер» не устроило первое предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу голкипера Андре Онана в размере 45-50 миллионов евро. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Альфредо Педулла.

Согласно данным журналиста, итальянская сторона желает выручить с продажи вратаря 60 миллионов евро. В приобретении Онана лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который работал с вратарем в амстердамском «Аяксе».

Андре выступает за миланский гранд с лета прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.