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Катарцы уверены в покупке «Манчестер Юнайтед»

29 Июня 2023 • 07:21 Комментировать

Катарские бизнесмены уверены, что оформят сделку о покупке «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров, об этом рапортует Goal.com. Главным конкурентом катарской стороны считается британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

Несмотря на высокие денежные запросы американцев, катарцы уверены в успешном завершении переговоров. Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят выручит с продажи «Юнайтед» порядка пяти миллиардов евро.

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага завоевала путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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