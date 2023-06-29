Катарцы уверены в покупке «Манчестер Юнайтед»

Катарские бизнесмены уверены, что оформят сделку о покупке «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров, об этом рапортует Goal.com. Главным конкурентом катарской стороны считается британский бизнесмен Джим Рэтклифф.

Несмотря на высокие денежные запросы американцев, катарцы уверены в успешном завершении переговоров. Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят выручит с продажи «Юнайтед» порядка пяти миллиардов евро.

«Манчестер Юнайтед» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага завоевала путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.