Судьба перехода Маунта в «Манчестер Юнайтед» должна решиться на этой неделе

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта.

Между клубами уже состоялись прямые обсуждения, и сейчас обе стороны настроены позитивно, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Очередной этап переговоров состоится в ближайшее время. Судя по всему, судьба перехода 24-летнего англичанина в «Манчестер Юнайтед» определится на этой неделе.

Ранее, напомним, «Манчестер Юнайтед» не был готов платить за Мэйсона Маунта 75 млн евро, которые требовал «Челси», поскольку считал эту сумму завышенной, учитывая истекающий в следующем году контракт игрока.