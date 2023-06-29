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Судьба перехода Маунта в «Манчестер Юнайтед» должна решиться на этой неделе

29 Июня 2023 • 02:07 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта.

Между клубами уже состоялись прямые обсуждения, и сейчас обе стороны настроены позитивно, докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Очередной этап переговоров состоится в ближайшее время. Судя по всему, судьба перехода 24-летнего англичанина в «Манчестер Юнайтед» определится на этой неделе.

Ранее, напомним, «Манчестер Юнайтед» не был готов платить за Мэйсона Маунта 75 млн евро, которые требовал «Челси», поскольку считал эту сумму завышенной, учитывая истекающий в следующем году контракт игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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