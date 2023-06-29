Названы условия нового предложения «Интера» по Лукаку

Миланский «Интер» планирует арендовать Ромелу Лукаку у «Челси» с обязательством выкупа.

Как стало известно ранее, английский клуб не соглашался отпускать бельгийца в аренду без опции обязательного выкупа, в связи с чем «Интеру» пришлось внести коррективы. Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, «нерадзурри» сделают новое предложение по аренде 30-летнего игрока с обязательством последующей покупки за 30 млн евро. Отмечается, что выплату данной суммы руководство миланцев планирует разбить на несколько лет.

Ромелу Лукаку записал на свой счёт 14 голов и семь ассистов в 37 матчах за «Интер» в прошедшем сезоне.