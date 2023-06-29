Де Дзерби: «Тонали не затеряется в АПЛ»

Рулевой «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал предстоящий переход Сандро Тонали из «Милана» в «Ньюкасл».

Стороны полностью согласовали трансфер 23-летнего полузащитника, который состоится после завершения молодёжного чемпионата Европы.

«Думаю, у Тонали всё получится в «Ньюкасле», он сможет конкурировать на уровне Премьер-лиги.

Играть в АПЛ труднее, чем в Серии А? Смотря с какой точки зрения. Английские клубы могут купить кого угодно, но в Италии больше тактической работы», – цитирует Альфредо Педулла наставника «Брайтона».

Сандро Тонали провёл 130 матчей в составе «Милана», записав на свой счёт семь голов и 13 ассистов.