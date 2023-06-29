Де Дзерби: «Однажды я вернусь в Италию»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби признался, что намерен вновь поработать в Серии А в будущем.

Итальянский специалист проделывает успешную работу в «Брайтоне», и слухи неоднократно связывали его с назначением в топ-клубы Серии А.

«Возвращение в Италию? Я хотел бы однажды вернуться, но не могу точно сказать, когда это произойдёт. Такова моя цель», – приводит журналист Альфредо Педулла слова рулевого «чаек».

Действующий контракт Роберто де Дзерби с «Брайтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. В прошедшей кампании команда финишировала на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.