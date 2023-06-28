Лофтус-Чик приземлился в Милане, трансфер будет подтверждён в скором времени

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик в ближайшее время станет игроком «Милана».

Клубы уже согласовали условия перехода англичанина, а сам хавбек договорился с «россонери» об условиях контракте. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Лофтус-Чик приземлился в Милане для прохождения медосмотра, который состоится утром четверга. Вскоре после этого сделка будет официально заключена.

«Челси» заработает на продаже 27-летнего футболиста порядка 20 млн евро. Рубен Лофтус-Чик попал в систему «синих» ещё в 2004 году, и с тех пор уходил из клуба только в аренду. В общей сложности на его счету 155 матчей в составе лондонцев во всех турнирах.