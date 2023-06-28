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Хаверц обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Арсенал»

28 Июня 2023 • 22:20 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц обратился к поклонникам «Челси», за который немец выступал с 2020 года.

«Я бы хотел, чтобы вы сначала услышали мои мысли об уходе из «Челси», прежде чем я сосредоточусь на переходе в новую команду. Это не мой стиль, и меня расстраивает, что вам пришлось услышать об этом таким образом. Я пишу это письмо для всех фанатов с тяжёлым сердцем. Большое спасибо за всю вашу поддержку, мы вместе осуществили мечту выиграть Лигу чемпионов», — заявил новичок «канониров» в своих социальных сетях.

Напомним, что Кай Хаверц в 139 матчах в футболке «синих» забил 32 гола. В составе «Челси» немец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кай Хаверц
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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