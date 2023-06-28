«Челси» согласится на компромисс в сделке по Маунту с «Манчестер Юнайтед», если подпишет Кайседо

«Челси» рассчитывает заменить Мэйсона Маунта на Мойсеса Кайседо.

Лондонцы близки к покупке полузащитника «Брайтона», и сам эквадорец уже давно решил, что хочет продолжить карьеру именно в «Челси». Согласно сведениям Guardian, в случае успешного завершения сделки по Кайседо «синие» готовы пойти на компромисс с «Манчестер Юнайтед» в переговорах по Мэйсону Маунту. Прежние предложения «красных дьяволов» были отклонены, однако руководство лондонского клуба хотело бы договориться с «Юнайтед» и продать своего звёздного воспитанника. Прежний запрос в 65 млн фунтов стерлингов (75 млн евро) может быть снижен.