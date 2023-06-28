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«Челси» отказался продавать Обамеянга в «Галатасарай» слухи

28 Июня 2023 • 21:12 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Галатасараю» не удалось согласовать с «Челси» трансфер нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

34-летний футболист не входит в планы лондонского клуба, поэтому может быть продан в ближайшее время. Тем не менее, как сообщает издание Telegraph, «Челси» отклонил предложение турецкого «Галатасарая», считавшегося одним из главных претендентов на габонца. Напомним, что в подписании форварда также заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии.

Пьер-Эмерик Обамеянг пополнил ряды «Челси» прошлым летом, перебравшись из «Барселоны». В 21 поединке за лондонцев игрок отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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