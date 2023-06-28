Руководство «Лестера» занимается усилением состава для борьбы за возвращение в число клубов Английской премьер-лиги.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, защитник национальной сборной Конор Коуди уже завтра, 29 июля, пройдёт медицинское обследование в качестве нового игрока «лис». Сообщается, что сделка с «Вулверхэмптоном» уже завершена, а сумма трансфера составит семь с половиной миллионов фунтов стерлингов, не включая бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что Конор Коуди провёл прошлый сезон в аренде в «Эвертоне». На его счету 25 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 12 миллионов евро.