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«Лестер» близок к трансферу Коуди слухи

28 Июня 2023 • 19:48 Комментировать

Руководство «Лестера» занимается усилением состава для борьбы за возвращение в число клубов Английской премьер-лиги.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, защитник национальной сборной Конор Коуди уже завтра, 29 июля, пройдёт медицинское обследование в качестве нового игрока «лис». Сообщается, что сделка с «Вулверхэмптоном» уже завершена, а сумма трансфера составит семь с половиной миллионов фунтов стерлингов, не включая бонус в размере одного миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что Конор Коуди провёл прошлый сезон в аренде в «Эвертоне». На его счету 25 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Вулверхэмптон Конор Коуди трансферы футбола - лето 2023
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