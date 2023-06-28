Голкипер «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди стал игроком клуба из города Джидда, что в Саудовской Аравии – «Аль-Ахли». О подписании официально сообщает клубная пресс-служба.

Менди связал себя с новым клубом трёхлетним трудовым соглашением. Напомним, что 31-летний вратарь перебрался в «Челси» почти три года назад – осенью 2020 года. Ранее в карьере голкипер защищал ворота «Шербура», «Марселя», «Реймса» и «Ренна». Вместе с «Челси» Менди в 2021 году стал обладателем Кубка Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и побеждал на Клубном чемпионате мира.

Ранее из «Челси» в Саудовскую Аравию перебрался другой сенегалец – Калиду Кулибали.

Также мы сообщали, что лондонцы получат за продажу голкипера порядка 18-20 млн евро.