Райс до выходных станет игроком «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс очень близок к переходу в «Арсенал». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» в шаге от оформления сделки.

Журналист утверждает, что «Арсенал» должен подписать Райса в течение ближайших двух суток. Сомнений в том, что Деклан перейдет в лондонский топ-клуб, практически нет.

Ранее сообщалось, что за трансфер полузащитника руководство «Арсенала» заплатит порядка 120 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Деклан поучаствовал в 37 поединках за «молотобойцев», отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.