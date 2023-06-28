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«Челси» интересен полузащитник «Барселоны»

28 Июня 2023 • 18:55 Комментировать

У полузащитника каталонской «Барселоны» Франка Кесси есть два варианта продолжения карьеры, об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно данным источника, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересованы саудовский «Аль-Ахли» и лондонский «Челси». Представитель Саудовской Аравии уже сделал предложение по трансферу игрока. Что касается «Челси», то в лондонском клубе заинтересованность в услугах Франка проявляет новый главный тренер Маурисио Почеттино.

Полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета прошлого года. Африканец принял участие в 43 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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