«Челси» интересен полузащитник «Барселоны»

У полузащитника каталонской «Барселоны» Франка Кесси есть два варианта продолжения карьеры, об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно данным источника, в услугах 26-летнего ивуарийца заинтересованы саудовский «Аль-Ахли» и лондонский «Челси». Представитель Саудовской Аравии уже сделал предложение по трансферу игрока. Что касается «Челси», то в лондонском клубе заинтересованность в услугах Франка проявляет новый главный тренер Маурисио Почеттино.

Полузащитник выступает за «сине-гранатовых» с лета прошлого года. Африканец принял участие в 43 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.