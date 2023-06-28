«Фулхэм», «Ноттингем Форест» и «Милан» заинтересованы в Хадсоне-Одои

Три клуба заинтересованы в трансфере молодого нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

По информации The Guardian, в услугах 22-летнего форварда заинтересованы «Фулхэм», «Ноттингем Форест» и итальянский «Милан». Сообщается, что «дачникам» нужно больше глубины в атакующей линии, в то время как руководство «Форест» заинтересовано в усилении состава после сохранения прописки в АПЛ. Также возможными вариантами будущего для форварда являются «Вест Хэм» и неназванный клуб из Саудовской Аравии, о котором сам Хадсон-Одои не думает.

Напомним, что прошедшую кампанию Каллум Хадсон-Одои провёл в леверкузенском «Байере», проведя 21 матч за «аспириновых» во всех турнирах и забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера в 15 миллионов евро.