Известен номер Хаверца в «Арсенале»

«Арсенал» вот-вот должен объявить о переходе из «Челси» атакующего полузащитника Кая Хаверца. В социальные сети уже просочилось видео с немецким футболистом в футболке «канониров». Судя по видео, Хаверц будет играть за «Арсенал» под номером 29. Этот номер уже несколько лет является вакантным после ухода из клуба Маттео Гендузи.

Напомним, что «Арсенал» в прошлом чемпионате Англии занял второе место. Команда Микеля Артеты получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

Кай Хаверц три последних сезона провёл в «Челси». За это время немец провёл 139 официальный матчей, в которых забил 32 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров.