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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ювентус» нашёл усиление в АПЛ

28 Июня 2023 • 16:55 Комментировать

В летнее трансферное окно «Ювентус» рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщат в социальных сетях журналист Гастон Эдул, в сферу интересов туринского клуба входит защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма». «Старая синьора» может попытаться подписать чемпиона мира в ближайшее время.

Кристиан Романо выступает за «Тоттенхэм» с августа 2021 года. С тех пор аргентинец провёл 64 матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Кристиана Ромеро в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Кристиан Ромеро трансферы футбола - лето 2023
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