​«Ювентус» нашёл усиление в АПЛ

В летнее трансферное окно «Ювентус» рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщат в социальных сетях журналист Гастон Эдул, в сферу интересов туринского клуба входит защитник Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма». «Старая синьора» может попытаться подписать чемпиона мира в ближайшее время.

Кристиан Романо выступает за «Тоттенхэм» с августа 2021 года. С тех пор аргентинец провёл 64 матча, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Кристиана Ромеро в 60 миллионов евро.