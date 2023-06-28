«Трабзонспор» близок к трансферу Оршича

Руководство «Саутгемптона» приняло предложение «Трабзонспора» по хорватскому форварду Миславу Оршичу.

По информации издания The Athletic, сумма возможного трансфера бронзового призёра ЧМ-2022 составит четыре миллиона евро, включая бонусы. Сообщается, что сделка была согласована во вторник, 27 июня, после того, как предыдущие заявки по Миславу были отклонены. Ожидается, что 30-летний хорват пройдёт медицинский осмотр в турецком клубе в четверг, после чего будет официально подтверждён переход.

Напомним, что Мислав Оршич присоединился к «Саутгемптону» в начале 2023 года, проведя лишь пять матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хорвата в пять миллионов евро.