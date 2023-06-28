Руководство «Челси» продолжает работать на бразильском рынке молодых талантов, приблизившись к подписанию очередного новичка.

По информации журналиста Вене Касагранде, «синие» практически купили форварда «Сантоса» Ангело Габриэля за 15 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что боссы нынешнего коллектива нападающего готовы к продаже футболиста, а переговоры по возможной сделке продвигаются очень быстро.

В нынешнем сезоне Ангело Габриэль провёл 32 матча в футболке «Сантоса», в которых забил два гола при одной результативной передаче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего нападающего в 13 миллионов евро.