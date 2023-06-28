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​Мэддисон удалил давние оскорбительные сообщения о «Тоттенхэме» - он называл Бэйла обезьяной

28 Июня 2023 • 15:43 Комментировать

Полузащитник Джеймс Мэддисон вот-вот сменит «Лестер» на «Тоттенхэм». В преддверии трансфера футболист удалил из «Твиттера» оскорбительные сообщения, которые он оставлял достаточно давно. Об этом рассказывает Daily Mail.

В ноябре 2012 года 15-летний Мэддисон сделал публикацию такого содержания: «Я страстно ненавижу Гарета Бэйла. Успокойся, обезьяна, Уилшер в 10 раз лучше тебя, шимпанзе».

В марте 2013 года Мэддисон писал следующее: «Надеюсь, Луис Суарес сегодня уничтожит «Тоттенхэм». Мне не нравятся «шпоры»! Особенно эта обезьяна, о которой все говорят!».

Указанных сообщений в аккаунте Джеймса Мэддисона больше нет.

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Евро-Футбол.Ру,
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