«Тоттенхэм» начал переговоры с «Вольфсбургом» по ван де Вену

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с «Вольфсбургом» с целью приобрести центрального защитника Микки ван де Вена. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» уже связались с «волками» для обсуждения трансфера.

22-летний ван де Вен впечатлил многие топ-клубы своими выступлениями в прошлом сезоне. Ранее сообщалось, что в его услугах конкретный интерес также проявляет «Ливерпуль». Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Отметим, что за «Вольфсбург» ван де Вен выступает с лета 2021 года, когда перебрался из нидерландского «Волендама» за 3,5 миллионов евро. В минувшем розыгрыше Бундеслиги футболист отметился голом и ассистом в 33 матчах.