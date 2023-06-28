Жоржиньо: «Было больно проиграть титул АПЛ»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, как пережил поражение в чемпионской гонке за титул Английской премьер-лиги. Напомним, «канониры» под конец сезона выдали ряд плохих результатов, из-за чего проиграли гонку «Манчестер Сити».

«Было больно проиграть титул АПЛ. Конечно, в начале сезона никто не ожидал, что «Арсенал» поднимется так высоко. Мало кто мог поверить, что команда финиширует на втором месте в чемпионате. Тем не менее, когда ты сражаешься за титул и проигрываешь, это причиняет боль и разочаровывает», – цитирует Жоржиньо Standard Sport.

Жоржиньо перебрался в «Арсенал» в январе из «Челси». За полгода хавбек отметился за «канониров» одним ассистом в 14 матчах.