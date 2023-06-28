Лофтус-Чик в четверг прибудет в Милан для прохождения медосмотра

Стало известно, когда полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик завершит свой переход в итальянский «Милан». По информации от журналиста Фабрицио Романо, в четверг англичанин должен прибыть в Италию на медосмотр. Если всё пройдёт хорошо, хавбек подпишет с «россонери» контракт, по которому будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.

Напомним, «Челси» получит за Лофтуса-Чика 20 миллионов евро с учётом бонусов. Игроку ранее дали понять, что он не входит в планы нового тренера Маурисио Почеттино.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Лофтус-Чик отметился всего одной результативной передачей.