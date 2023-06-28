Жоржиньо: «Был удивлён тем, насколько тепло меня встретили в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, как для него прошёл процесс адаптации в команде Микеля Артеты. Напомним, итальянец перешёл к «канонирам» в январе из другого лондонского клуба – «Челси», в котором провёл 4 с половиной года.

«Был удивлён тем, насколько тепло меня встретили в «Арсенале», когда я только перешёл в команду. Этот фактор намного упростил для меня процесс адаптации. Это было действительно хорошо, я до сих пор счастлив», – цитирует Жоржиньо издание Standard Sport.

У Жоржиньо сейчас остаётся год по контракту с «Арсеналом». Игрок недавно заявил, что этим летом с большой долей вероятности останется на «Эмирейтс».