Жоржиньо: «Я останусь в «Арсенале», даже не знаю, кто выдумал все эти слухи»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды. Напомним, у итальянца остаётся год по контракту с командой Микеля Артеты.

«Я останусь в «Арсенале», чему очень рад. Даже не знаю, кто выдумал все эти слухи, но к сегодняшнему дню никаких конкретных вариантов у меня нет. Я счастлив находиться в своём нынешнем клубе», – заявил Жоржиньо в беседе с изданием Standard Sport.

Ранее Жоржиньо связывали с возвращением в Серию А, где в его услугах якобы заинтересован римский «Лацио». Эту команду тренирует Маурицио Сарри, с которым хавбек ранее работал в «Наполи» и «Челси».