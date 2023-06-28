«Манчестер Сити» включился в гонку за полузащитником «Сельты»

«Манчестер Сити» готов составить конкуренцию «Челси» и «Ливерпулю» в борьбе за полузащитника «Сельты» Габри Вейгу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» стали очередным клубом, который заинтересовался в услугах 21-летнего испанца.

У полузащитника есть отступные, которые составляют 40 миллионов евро, но ни одна команда пока не активировала эту опцию, несмотря на довольно низкий ценник для 21-летнего таланта. Гонка за Вейгой ещё открыта, поэтому о фаворите ещё говорить рано.

Недавно Габри также связывали с переходом в итальянский «Наполи». В минувшем розыгрыше Ла Лиги Вейга забил 11 голов и отдал 3 ассиста.