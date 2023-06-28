​Стало известно, как в «Манчестер Сити» отреагировали на отказ от Райса

«Манчестер Сити» вёл борьбу за полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма», но отказался от этого футболиста из-за слишком высокой цены. Как сообщает ESPN, со ссылкой на свои источники, в стане «горожан» спокойно отреагировали на сложившуюся ситуацию. В прошлом клуб уже отказывался от футболистов, и эти решения в итоге оправдывались. В качестве примеров приводятся Марк Кукурелья, Гарри Магуайр, Жоржиньо и Калиду Кулибали.

Всё идёт к тому, что 24-летний Деклан Райс продолжит карьеру в «Арсенале». «Канониры» завершили прошлый чемпионат Англии на второй позиции и попали в Лигу чемпионов.